Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало компанию SpaceX первым подрядчиком по контракту на доставку грузов к планируемой окололунной станции. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

NASA разрабатывает окололунную станцию в рамках проекта Gateway. Планируется, что эта многомодульная станция будет использоваться при изучении Луны, а в последствии для организации пилотируемых полётов к Марсу.

Частная американская компания SpaceX стала первым подрядчиком NASA по контракту Gateway Logistics Services. Для доставки грузов к окололунной станции компания разработает новый корабль Dragon XL, который сможет доставлять до пяти тонн полезной нагрузки. В NASA отметили, что позже в рамках этого контракта может быть выбран ещё один или несколько подрядчиков.

«Благодаря нашему партнерству с NASA, SpaceX поставляет научные исследования и критически важные грузы на Международную космическую станцию с 2012 года. Для нас будет большой честью продолжить работу за пределами околоземной орбите и доставлять грузы к станции Gateway», — заявила главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте заместитель главы NASA по программам пилотируемых полётов Даг Ловерро заявил, что проект окололунной станции Gateway будет реализовываться вне американской программы по освоению Луны «Артемида». Он добавил, что NASA не отказывается от строительства окололунной станции, но готово отложить этот проект.