Москва, , 07:24 — REGNUM Возглавлявший ранее ПАО «Сухой» Игорь Озар назначен советником генерального директора Роскосмоса, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

28 марта агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило о новом назначении Озара. Отмечалось, что бывший глава ПАО «Сухой» в Роскосмосе будет участвовать в создании нового пилотируемого космического корабля «Орёл».

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию на своей странице в Twitter. Он объяснил, что лучшие специалисты из смежных областей привлекаются в ракетно-космическую отрасль для создания лучшей техники.

«И. Я. Озар — отличное для нас приобретение. Его фирма в последние годы создала великолепные боевые машины», — подчеркнул Рогозин.

Озар работал в ПАО «Сухой» с 1999 года, с 2011 года он занимал пост генерального директора предприятия. Он покинул этот пост в начале 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Роскосмосе заявили, что в ближайшие дни в режиме видеоконференции будет проведено рабочее совещание по разработке космического корабля «Орёл».

Читайте ранее в этом сюжете: Роскосмос скорректирует план запусков на 2020 год