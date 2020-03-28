Лондон, , 13:42 — REGNUM Полицейские службы Великобритании начали использовать беспилотные летательные аппараты для выявления нарушений режима карантина. Об этом сообщает ZDNet.

В настоящее время на территории Великобритании действует мягкий режим карантина. Жителям разрешается покидать свои дома один раз в день для занятий спортом, совершать поездки за покупками продуктов и лекарств, а также по неотложным рабочим вопросам.

В случае несоблюдения этих правил нарушителям может быть выписан штраф в размере 60 фунтов стерлингов. При каждом последующем нарушении сумма штрафа удваивается.

Для мониторинга удалённых районов полиция начала использовать беспилотники с видеокамерами. В частности, полиция Дербишира опубликовала кадры с посетителями национального парка Пик-Дистрикт, отметив, что такие прогулки не являются обязательными и нарушают предписания правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Великобритании заявили, что за прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло с 11 658 до 14 579.