Пекин, , 12:03 — REGNUM Китайские компании Tencent и Huawei подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере облачных видеоигр. Об этом сообщает cnTechPost.

Компании из Китая создадут совместную инновационную лабораторию для разработки облачной игровой платформы GameMatrix. Облачный сервис будет работать на базе процессоров Huawei Kunpeng. Также компании займутся совместными исследованиями в сфере разработки видеоигр с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Напомним, облачные игровые сервисы являются одной из разновидностей облачных вычислений. При использовании этой технологии вычислительная нагрузка переносится с устройств пользователей на удалённые серверы. К таким сервисам относятся Google Stadia, Nvidia GeForce Now и xCloud.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года холдинг Tencent заключил соглашение о сотрудничестве в сфере разработки видеоигр для мобильных устройств с американской компанией Razer.