Вашингтон, , 09:43 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа разрабатывают меры по ограничению поставок чипов иностранных производителей китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, в администрации Трампа предлагают ужесточить правила для поставщиков компьютерных чипов. Согласно предлагаемым мерам, иностранные компании, использующие американское оборудование, должны будут получать лицензию правительства США для поставки чипов Huawei.

Отмечается, что в первую очередь это изменение затронет тайваньскую компанию TCMS, являющуюся крупнейшим производителем чипов для дочерней компании Huawei HiSilicon. TCMS, как и большинство других производителей микросхем, использует оборудование американских компаний KLA Corp, Lam Research и Applied Materials.

Напомним, в мае 2019 года правительство США запретило американским компаниям сотрудничать с Huawei без получения специальной лицензии. Введённые ограничения также предусматривали запрет на поставку Huawei продукции иностранных предприятий, в производственных цепочках которых используется более 25% американских технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в TSMC заявили, что поставляемые компании Huawei чипы не попадают под ограничения, установленные американским правительством.