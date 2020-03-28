Ухань, Китай, , 09:05 — REGNUM Китайская компания Lenovo начала поэтапный запуск производства на заводе в городе Ухань, приостановленном из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает DigiTimes.

В городе Ухань провинции Хубэй, с которого началась пандемия коронавирусной инфекции, расположен завод Lenovo по производству смартфонов. После снятия карантина компания начала поэтапный запуск производства.

К концу марта в Lenovo рассчитывают запустить около 60% производственных линий. Выход на максимальную производительность ожидается в середине апреля.

В конце февраля председатель правления Lenovo Ян Юаньцин рассказал, что из-за вспышки коронавируса больше всего пострадало производство на предприятиях компании в городах Ухань и Чэнду. Тогда в компании рассчитывали, что снижение производства будет смягчено за счёт площадок в Бразилии, Индии, Японии и Мексике, однако позже завод Lenovo в Индии был также закрыт до 15 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта глава департамента экономики и информационных технологий провинции Хубэй Ван Циян заявил, что работу возобновили более половины местных крупных промышленных предприятий.