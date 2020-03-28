Москва, , 08:20 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведёт производственное совещание по корректировке планов на 2020 год в связи с возможной отменой части запусков российских ракет-носителей. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Для обеспечения безопасности сотрудников госкорпорации производственное совещание будет проводиться в режиме видеоконференции. План пусков на 2020 год будет скорректирован из-за остановки производства некоторых космических аппаратов европейских стран, которые планировалось запускать с помощью российских ракет-носителей.

Также в ближайшие дни в режиме видеоконференций будут проведены совещания по вопросам развития российской орбитальной группировки, разработке космического корабля «Орёл» и выполнения гособоронзаказа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году Россия проведёт больше космических пусков, чем годом ранее. В 2019 году было проведено 25 пусков.