Пекин, , 07:46 — REGNUM Китайская компания Huawei представила международную версию собственного голосового помощника Celia для смартфонов и других электронных устройств. Об этом сообщает cnTechPost.

Celia является международной версией голосового помощника Huawei, который уже устанавливается под названием Xiao Yi на производимых для китайского рынка устройствах. Помощник Celia впервые был установлен на демонстрационные международные версии новых флагманских смартфонов Huawei серии P40.

Голосовой помощник на смартфоне можно использовать для ответа на вызовы, получения текстовых сообщений, установки будильника, проверки погоды и перевода голосовых сообщений в режиме реального времени. Голосовые помощники с подобными функциями используются и на смартфонах других ведущих производителей, включая Apple (помощник Siri) и Samsung (Bixby).

В настоящее время помощник поддерживает английский, французский и испанский языки. Ожидается, что в будущем будет расширен список поддерживаемых языков, а также добавлена возможность использования голосового помощника на Smart TV и других устройствах Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта компания Huawei провела интернет-конференцию, на которой представила новые смартфоны P40, P40 Pro и P40 Pro+.

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