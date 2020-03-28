Москва, , 07:29 — REGNUM Специалисты Роскосмоса приступили к операциям по заправке корабля «Союз МС-16» топливными компонентами и сжатыми газами, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Решение о допуске пилотируемого корабля к заправке было принято на заседании технического руководства «Байконура». После окончания заправочных работ «Союз МС-16» будет возвращён в монтажно-испытательный корпус космодрома. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём назначен на 9 апреля.

Корабль доставит на Международную космическую станцию космонавтов Ивана Вагнера, Анатолия Иванишина и астронавта Криса Кэссиди. На 17 апреля запланировано возвращение с МКС корабля «Союз МС-15» с космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир и Эндрю Морганом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Роскосмосе заявили, что считают нецелесообразным откладывать возвращение на Землю корабля «Союз МС-15» из-за карантинных мероприятий в связи со вспышкой коронавируса.

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