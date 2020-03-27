Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Вдовиченко» состоялась в Санкт-Петербурге 27 марта, сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи».

Комментируя это событие, глава компании Александр Бузаков сказал:

«Сегодня мы спускаем на воду первый большой морозильный траулер серии для Русской Рыбопромышленной Компании».

Он отметил, что компания успешно выполняет план по диверсификации производства. В этом году планируется выпуск гражданских судов, доля которых превышает 30%, что является «очень хорошим показателем» в плане диверсификации.

Отмечается, что спуск на воду головного российского супертраулера проведён по графику.

Напомним, «Капитан Вдовиченко» является первым в серии из шести судов «Адмиралтейских верфей» для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания». Он был заложен 23 января 2019 года, заказчику поступит в апреле будущего года.