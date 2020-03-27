Москва, , 15:19 — REGNUM АО «Концерн «Уралвагонзавод», который входит в ГК «Ростех», оснастило тяжёлую боевую машину пехоты Т-15 новым боевым модулем под названием «Кинжал». В основе БМП Т-15 лежит унифицированная платформа «Армата». Об этом пишет «Российская газета».

Широкая общественность сможет увидеть более мощную версию БМП Т-15 на параде Победы 9 мая 2020 года. Основной отличительной чертой боевого модуля «Кинжал» является наличие 57-мм автоматической пушки. Более ранняя модификация Т-15 имела в качестве основного вооружения автоматическую пушку 2А42 калибра 30-мм. Именно эта модель была показана на параде Победы 9 мая 2015 года.

Оснащение пушкой более крупного калибра привело к значительному усилению огневой мощи этой боевой машины пехоты. Скорострельность 57-мм пушки составляет 80 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы достигает 14,5 километра. В номенклатуре боеприпасов есть как бронебойные, так и осколочно-фугасные снаряды. Пушка способна поражать и наземные, и воздушные цели.

В качестве вспомогательного вооружения выступает 7,62-мм пулемёт ПКТМ. Сильно защищённые бронеобъекты БМП Т-15 сможет уничтожать противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» на дальности 8−10 километров.

Несмотря на увеличение массы БМП в новой конфигурации до 55 тонн, она способна достигать на шоссе максимальной скорости 75 километров в час. Это обеспечивает мощный двигатель в 1500 лошадиных сил. Запас хода Т-15 без дозаправки равен 500 километров. В экипаже боевой машины насчитывается три человека. В десантном отделении БМП Т-15 комфортно размещаются девять мотострелков.