Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Причины отсутствия культовой монтировки в руках у главного героя VR шутера Half-Life: Alyx объяснили авторы игры. Интервью с ними приводит игровое издание Kotaku.

Выход игры состоялся менее недели назад, и пользователи, бросившиеся познавать новый мир Half Life с шлемом виртуальной реальности, были неприятно удивлены отсутствием в руках у героя монтировки, столь привычной для серии игр Half Life.

Дизайнер-программист Робин Уолкер рассказал, что изначально планировалось использовать монтировку в игре, и как оружие, и как средство для решения головоломок. Например, с помощью нее можно было подцепить что-нибудь нужное, просунув монтировку между прутьями решетки, и подтянуть предмет к себе. Но с применением устройств VR оказалось, что монтировка в большинстве случаев приводила к проблемам в игре: ломалась физика, геймплей и даже повествование.

По словам Уолкера, игроки очень часто держали монтировку вне поля своего зрения, что естественно в реальных условиях. Но в игре из-за этого монтировка в руках персонажа всегда за что-нибудь цепляла. Настроить корректно обратную связь, чтобы игроки не забывали о монтировке в руках персонажа, создателям игры не удалось.

Еще одной причиной, почему разработчики отказались от монтировки, стал режим игры. Half-Life: Alyx преимущественно дальняя боевая игра. А когда у игроков в руках оказывался ломик, они инстинктивно бросались в рукопашную.

Последней причиной отказа от монтировки стало ассоциирование игроков с Гордоном Фрименом. В этой игре главным героем является Аликс. Но все, кто пробовал играть в Half-Life: Alyx во время разработки игры, получая в руки ломик, совершенно забывали о том, за какого персонажа они играли, и сразу же становились Фрименами.