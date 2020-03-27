Купертино, США, , 14:46 — REGNUM Бесплатными на срок до 90 дней стали профессиональные приложения от Apple для монтажа видео — Final Cut Pro X, и звука — Logic Pro X. Об этом сообщило сетевое издание 9to5mac со ссылкой на компанию Apple.

До сих пор пробный режим для Final Cut Pro X был ограничен 30 днями. Программа Logic Pro X вообще ранее не имела возможности пробного использования. Функционал приложений при этом будет полноценным, без ограничений.

По данным журналистов издания, Apple увеличит сроки бесплатного использования программ в ближайшие дни. Трехмесячный срок бесплатного пользования позволит пользователям изучить программное обеспечение (ПО) и принять осознанное решение о покупке.

Издание уточняет, что предложение Apple будет полезно для пользователей, которые из-за карантина, вызванного мерами против распространения коронавируса, появилось больше свободного времени на самообразование.