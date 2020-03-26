Ирвайн, США, , 13:01 — REGNUM Новые литиево-ионные аккумуляторы с кремниевыми анодами, способными зарядиться за 5 минут и обеспечить ход автомобиля до 400 км, начнет производить через 5 лет калифорнийская компания Enevate. Об этом сообщается на технологическом портале IEEE Spectrum.

Как сообщает издание, технологией Enevate уже заинтересовались такие крупные автопроизводители как Renault, Nissan и Mitsubishi. Также технология интересна и корейским производителям аккумуляторов: LG Chem и Samsung. Все перечисленные компании являются инвесторами Enevate.

Издание уточняет, что новый анод будет состоять преимущественно из кремния. Этот материал может обеспечивать рекордную плотность хранения энергии и накапливать ионы намного быстрее, чем другие материалы, за исключением графена. Как сообщают разработчики, теоретически электромобиль с такой батареей смог бы после 5 минут зарядки до 75% емкости проехать 400 км.

Кремний в составе анода батареи очень пористый и имеет толщину от 10 до 60 мкм и наносится на слой медной фольги. Пористая структура позволяет повысить мобильность ионов, увеличить плотность хранения энергии, а также предотвратить разрушительные процессы материала, происходящие в процессе перезарядки аккумуляторов.

Кремниевый слой с двух сторон защищается слоем графита, предотвращающий разрушение кремния электролитом. Издание отмечает, что для производства пористого кремния не требуется высококачественного кремния, что позволит удешевить изделия по сравнению с графитовыми анодами той же емкости.