Джакарта, , 12:39 — REGNUM Министерство обороны Индонезии выделило 3,6 трлн рупий ($286 млн) на закупку 79 единиц российских плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф, сообщает Defense Studies.

Известно, что в апреле 2019 года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на сумму $67,2 млн, а также партию плавающих танков BMP 3 °F на сумму $108 млн.

Эти заказы ещё не поступили в Индонезию, их поставку планируется осуществить в 2021—2022 годах.

Напомним, БТ-3Ф — это плавающий гусеничный бронетранспортер, который был разработан концерном «Тракторные заводы». Впервые он был представлен на международном военном форуме «Армия-2016» в Кубинке.