Редмонд, США, , 12:00 — REGNUM Выпуск необязательных обновлений для всех своих поддерживаемых версий операционной системы Windows временно приостановила компания Microsoft. Компания сообщила об этом на своем официальном сайте.

В сообщении компании говорится, что данный шаг предпринят в связи с «ситуацией в области общественного здравоохранения». Разработчики сосредоточатся только на обновлениях, связанных с системой безопасности операционных систем.

В сообщении уточняется, что выпуск обновлений C и D, которые представляют собой улучшения и исправления, не связанные с безопасностью, прекратится с мая. А ежемесячные обновления B, содержащие исправления, от которых зависит безопасность системы, продолжат выходить по плану.