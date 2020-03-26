Купертино, США, , 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок. Об этом 26 марта сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Как указано в сообщении, Apple «готовит почву» для смещения сроков выпуска своих первых iPhone с 5G с осени «на месяцы» из-за угроз глобальному спросу и графикам разработки продукции, вызванным пандемией коронавируса. По данным источников, компания считает, что ситуация с эпидемией и вызванные ей проблемы в экономике снизят желание потребителей обновлять свои смартфоны.

Один из источников издания сообщил, что окончательное решение отложить выпуск новинок компания планирует принять не позднее мая. Как сообщает издание, представители Apple отказались предоставить комментарии о сроках выпуска iPhone 12.

Nikkei также приводит данные поставщиков оборудования, которые сообщают, что ранее им было поручено на два-три месяца сдвинуть график массового производства устройств Apple. Издание делает вывод, что решение отложить запуск новых смартфонов на 2021 год повлечет не только нарушение дорожной карты Apple, но и затронет сотни мировых компаний, участвующих в производственной цепочке, а также миллионы людей, работающих в них.

«Это очень жесткое решение для Apple, так как эффект от него будет очень большим», — приводит издание слова одного из источников.