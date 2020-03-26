Маунтин-Вью, США, , 10:34 — REGNUM Новое семейство вредоносных программ в онлайн-магазине Google Play, имитирующих пользовательскую активность, выявили исследователи компании Check Point. Сообщение об этом размещено на сайте Check Point Research.

Как уточняют эксперты, проблема касается программ, получивших название «Tekya». Они имитируют пользовательскую активность, имитирующую клики по рекламным баннерам нескольких платформ: Google AdMob, AppLovin, Facebook и Unity.

Вредоносной утилитой оказались заражены 56 приложений, из которых 24 представляют собой детские игры. Остальные приложения являются различными полезными программами, такими как калькуляторы, переводчики и многие другие. Как сообщают исследователи, зараженные приложения были загружены пользователями из Google Play более одного миллиона раз.

Полный список из 54 обнаруженных программ, наделенных мошенническими функциями, эксперты привели на сайте Check Point Research. Они отметили, что несмотря на прилагаемые Google усилия, в его онлайн-магазине среди 3 млн приложений продолжают встречаться вредоносные программы. Ежедневное пополнение магазина сотнями новых приложений значительно осложняет выявление мошеннических программ.