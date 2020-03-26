Маунтин-Вью, США, , 10:14 — REGNUM Google готовится предоставить бесплатный просмотр фильмов в своем онлайн-магазине Google Play. Об этом сообщили участники сообщества разработчиков мобильных приложений XDA Developers.

Как сообщают разработчики, сведения о появлении новой функции в онлайн-магазине были найдены при изучении кода приложения Google Play Movies & TV новой версии 4.18.37 для операционной системы Android. Нашедшие «улику» в программном коде эксперты сообщают, что бесплатные фильмы будут демонстрироваться со вставками рекламы.

В сообщении разработчиков уточняется, что в строках кода они нашли намеки на наличие «сотен фильмов», предоставляемых «лишь с небольшой рекламой». Эксперты прогнозируют скорое появление этого обновления, так как упоминания о новой функции уже появились в коде.