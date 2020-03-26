Пекин, , 02:19 — REGNUM Система предсказания идеального времени сбора чайного урожая была запущена в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает издание Technology Daily.

С января по февраль текущего года в провинции Чжэцзян наблюдались аномально высокие температуры и привычные ливни, в то время как температуры в марте текущего года также оказались выше, чем обычно, сообщило издание.

Таким образом, период сбора урожая некоторых видов чая в некоторых районах провинции произойдет в этом году раньше, чем обычно, что предсказала новейшая система. Исследователи собрали проанализировали температурные показатели, ежегодное время сбора урожая и опросники для производителей чая, чтобы выяснить наилучшее время сбора урожая на этот год

Полученные данные, как утверждают эксперты, имеют точность предсказания до трех дней. Отметим, что провинции Чжэцзян является крупным производителем чая в Китае. В 2018 году регион обладал более чем 200 тыс. га чайных плантаций с урожайностью порядка 186 тыс. тонн и собранным урожаем на сумму 19 млрд юаней (около $2,68 млрд).