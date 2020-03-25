Анкара, , 23:12 — REGNUM Турецкие сухопутные войска получили первую партию средних танков Kaplan отечественного производства, сообщает 25 марта портал janes.com.

Первые шесть танков Kaplan поставлены в турецкую армию компанией FNSS.

В минобороны Турции заявляют, что новый танк будет классифицирован как «гусеничная противотанковая машина».

Танк создан в рамках программы Modern Medium Weight Tank (MMWT) турецкой корпорацией FNSS совместно с индонезийской компанией PT Pindad для поставок вооруженным силам Индонезии.

Гусеничная база разработана специалистами корпорации FNSS, на неё устанавливается бельгийская башня от компании CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой Cockerill с автоматом заряжания и спаренным 7,62-мм пулемётом.

Разработчики заявляют, что машина оснащена системами защиты от ракет с лазерным наведением и отравляющих веществ.

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