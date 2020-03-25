Москва, , 18:48 — REGNUM Российский военно-морской флот увеличит интенсивность испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с боевых кораблей, сообщает 25 марта ТАСС со ссылкой источники в военно-промышленном комплексе.

По утверждению агентства, параллельно с ракетными стрельбами гиперзвуковыми «Цирконами» с новейшего фрегата «Адмирал Горшков» начнутся ракетные пуски с подлодок проекта «Ясень».

Подчёркивается, что это будет предпринято в рамках программы госиспытаний морских гиперзвуковых ракет, аналогов которых не имеет ни один из флотов других государств.

Первым подводным носителем, с которого выполнят пуск ракеты «Циркон», должна стать подводная лодка «Северодвинск», утверждает источник агентства.

Отметим, что официальных подтверждений этой информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года военные сообщили о первых запусках с корабля гиперзвуковой ракеты «Циркон». Фрегат «Адмирал Горшков» из акватории Баренцева моря поразил наземную цель на полигоне на Северном Урале.

Читайте ранее в этом сюжете: Пришло время разрушить господство Запада на море — эксперт