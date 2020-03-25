Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Американский журнал The National Interest посвятил статью российскому бомбардировщику Ту-95. Название публикации говорит само за себя — «Ту-95: старый российский бомбардировщик, который отказывается приземляться».

По мнению автора статьи Калеба Ларсона, бомбардировщик Туполева явно выдержал испытание временем и, похоже, не готов в ближайшее время уйти в отставку, отчасти из-за модернизации вооружения, отчасти из-за способной, гибкой конструкции, которая сумела остаться актуальной в 21 веке.

Ларсон считает, что частью долговременного успеха Ту-95 является его гибкость и способность адаптироваться к различным профилям полета. Хотя первоначально самолёт предназначался для сбрасывания свободно падающих обычных и ядерных бомб, он может быть модифицирован для выполнения многих задач, включая морское и пограничное патрулирование.

Теперь в связи с появлением крылатых ракет воздушного базирования, Ту-95 используется в качестве стратегического ракетоносца. Несмотря на отсутствие скрытности, по мнению The National Interest, эта боевая машина сохраняет актуальность и сейчас, в первую очередь, из-за способности нести ракеты класса «воздух-земля».

Автор ИА REGNUM ранее подробно анализировал модернизацию воздушной компоненты ядерной триады России. Частью этой обширной программы является и обновление стратегических ракетоносцев Ту-95МС до версии Ту-95МСМ.