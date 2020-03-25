Москва, , 14:33 — REGNUM Более 5 тыс. автомобилей Porsche Macan подлежат отзыву в России. Это автомобили, проданные с апреля 2014 года по февраль 2019 года, сообщает 25 марта пресс-служба Росстандарта.

Автомобили в количестве 5 тыс. 114 штук отзывает российский дилер производителя — компания «Порше Руссланд». Причина заключается в дефекте, из-за которого может появиться запах топлива, а также не исключена его утечка.

Из-за «неблагоприятных допусков» на соединительном штуцере топливного фильтра могут появиться трещины. Такая ситуация возможна при приложении внешнего усилия, которое вызовет давление нижней стороны сервисного люка на фланец топливного фильтра.

В автомобилях специалисты доработают или заменят сервисный люк топливного фильтра. Владельцам не придётся платить за ремонт.

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