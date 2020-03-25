Москва, , 14:19 — REGNUM Начаты работы по оснащению тяжёлого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Альтиус» элементами искусственного интеллекта. Эта задача должна быть завершена к концу 2020 года. Далее обновлённый БПЛА будет испытан.

В результате модернизации «Альтиус» получит возможность самостоятельных действий, а также способность работать в паре с истребителем пятого поколения Су-57. В плане автономных действий БПЛА с помощью искусственного интеллекта сможет проложить маршрут в обход районов ПВО противника, обнаружить и поразить такие важные цели, как пусковые установки ракет, узлы связи и центры управления. Выполнив задачу, «Альтиус» самостоятельно вернётся на базу.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе России.

Возможность автономного полёта «Альтиуса» снизит нагрузку на операторов БПЛА, управляющих им с земли. Тем более что длительность его полёта более суток.

Есть для «Альтиуса» и новый боеприпас. ИА REGNUM ранее сообщало, что российские тяжёлые беспилотники получат планирующие авиабомбы 9-А-7759 «Гром», которые способны уничтожать объекты противника на расстоянии от 60 до 120 километров. БПЛА «Альтиус» на внешней подвеске сможет доставить к точке сброса две бомбы 9-А-7759 «Гром» весом по 600 килограмм.