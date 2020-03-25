Шэньчжэнь, Китай, , 14:13 — REGNUM Полные характеристики флагманских смартфонов P40 и P40 Pro от Huawei, представление которых должна состояться только через несколько дней, выложили в сетевые инсайдеры на ресурсе Slashleaks.

По данным ресурса, обе модели смартфонов построены на SoC Kirin 990 с Android 10 без приложений от Google, включая Google Play. Смартфоны оснащены 8 ГБ ОЗУ, поддерживают установку двух SIM-карт, а также карт памяти формата Nano Memory. Устройства поддерживают технологии беспроводной связи Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac и NFC. Также в устройствах имеется порт USB Type-C.

На этом общее между ними заканчивается. Huawei P40 оснастили OLED экраном диагональю 6,1 дюйма, обеспечивающим разрешение 2340×1080 пикселей. В устройстве установлена флеш-память объемом 128 ГБ и аккумулятор емкостью 3800 мА·ч. Основная камера — тройная, с датчиками на 50 Мп, 16 Мп со сверхширокоугольным объективом и 8 Мп с телеобъективом и оптической стабилизацией. Фронтальная камера — 32 мегапиксельная. Габариты — 148,9×71,06×8,5 мм. Весит смартфон 175 граммов.

Huawei P40 Pro оснастили OLED экраном диагональю 6,58 дюйма, обеспечивающим разрешение 2640×1080 пикселей и частоту 90 Гц. В устройстве установлена флеш-память объемом 256 ГБ и аккумулятор увеличенной емкости 4200 мА·ч. Основная камера — тройная, с датчиками на 50 Мп, 40 Мп со сверхширокоугольным объективом и 12 Мп с телеобъективом. Фронтальная камера — двойная, с 32 мегапиксельным датчиком и дополнительным датчиком для анализа глубины сцены. Габариты — 158,2×72,6×8,95 мм. Весит смартфон 203 грамма.

Инсайдеры приводят также информацию о ценах устройств в Европе. Huawei P40 может стоить от 800 евро, а цены на старшего собрата стартуют уже с 1000 евро.