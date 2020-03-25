Москва, , 13:34 — REGNUM Особенности двух основных типов тестов на выявление заражения коронавирусом, существующих в мире, и отличия между ними разъяснил генеральный директор компании DRD Biotech — резидента «Сколково» — Анжей Жимбиев. Информацией он поделился с РИА Новости.

Как сообщил Жимбиев, один из тестов направлен на поиск самого вируса в зараженном организме, а второй тест ищет антитела, которые вырабатывает организм в ответ на заражение.

Первый тест основан на методе полимеразной цепной реакции и поэтому называется ПЦР-тест. Такие теста применяют российские медики. Второй тип тестов не производится в России.

Жимбиев отметил, что в его компании сейчас разрабатываются тесты второго типа, предназначенные для обнаружения антител к коронавирусу. По его словам, ПЦР-тесты могут не обнаружить заболевание на ранних стадиях, когда количество вируса еще не увеличилось взрывным образом в организме. «Это не значит, что тест плохой. Просто еще недостаточно вирусов, чтобы определить его с помощью ПЦР-теста», — подчеркнул разработчик.

Тест, определяющий антитела, по мнению Жимбиева, гораздо эффективнее. Антитела в ответ на распространение вируса в организме человека начинают вырабатываться уже на третьи-пятые сутки заражения. А так как антитела к этому вирусу уникальны, их в этот момент и поможет определить новый тест, уточнил ученый.

Как сообщил Жимбиев, в Китае и Южной Корее такие тесты уже применяются. Отечественные тесты для обнаружения антител DRD Biotech сможет начать выпускать в июне. Для выхода с новым продуктом на рынок необходимо получить согласование Росздравнадзора.