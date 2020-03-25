Сувон, Южная Корея, , 13:04 — REGNUM Компания Samsung объявила о начале производства и отгрузке первого миллиона модулей памяти (D1x) DDR4 DRAM, выполненных с использованием технологии EUV. Пресс-релиз 25 марта размещен на официальном новостном ресурсе компании.

Технология EUV, или литография в глубоком ультрафиолете, для производства модулей памяти DDR4 DRAM применена впервые корейским гигантом. Эта технология позволяет снизить количество операций и повысить точность изготовления, а значит и качество модулей памяти.

Пресс-служба компании сообщает, что в дальнейшем с применением технологии EUV планируется выпускать модули памяти DDR5 и LPDDR5 на базе техпроцесса 10-нанометров D1a. Серийное производство этих модулей начнется в 2021 году.

Для удовлетворения спроса Samsung запустит в эксплуатацию вторую линию по производству полупроводников в Пхентхэке во второй половине 2020 года.

Новые модули памяти предназначены для использования в мобильных устройствах, высокопроизводительных компьютерах, корпоративных серверах и центрах обработки данных.