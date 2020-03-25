Москва, , 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой сразу на несколько источников в оборонной отрасли.

Читайте также: Путин сообщил о разработках наземной версии ракеты «Циркон»

По словам собеседников, стрельбы с подводных лодок пройдут уже в 2020 году.

«Стрельбы с подводных лодок типа «Ясень» начнутся уже в этом году параллельно с продолжающейся серией запусков с «Адмирала Горшкова», — уточнил источник.

Также уточняется, что первые подобные испытания будут проведены с использованием подводной лодки «Северодвинск». На начальном этапе она запустит «Циркон» из надводного положения.

Точные сроки проведения новых испытаний не называются. Отметим, что эту информация официально пока не подтверждена.

Также по теме: Ракету «Циркон» примут на вооружение в ближайшие годы — главком ВМФ России

Как сообщало ИА REGNUM, гиперзвуковая ракета «Циркон» обладает выдающимися характеристиками. Её скорость полёта — около 9 Махов, а дальность поражения цели составляет более 1000 километров. Аналогов этому оружия в мире нет, и в ближайшее время не предвидится.

Лётные испытания противокорабельной ракеты «Циркон» были начаты в 2015 году. На сегодня произведено более десяти пусков. В январе 2020 года ракета впервые была пущена с корабля. Испытания проходили в Баренцевом море на фрегате проекта 22 350 «Адмирал Горшков». Пуск проводился по наземной цели, расположенной в пределах одного из полигонов Северного Урала. Дальность полёта «Циркона» превысила 500 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Подлодка «Северодвинск» выстрелит «Цирконом»