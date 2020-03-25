Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Разработанный накануне распада СССР, но не поступивший в российские войска, танк Т-95 являлся «мечтой танкиста» и мог бы стать «кошмаром» для армий НАТО, пишет журнал The National Interest.

Авторы издания отмечают, что Т-95 представлял собой высокомобильную, крепко бронированную боевую машину. Он также обладал мощной дальнобойной 152-миллиметровой пушкой, в то время как западные изделия оснащались 120-миллиметровыми орудиями.

Кроме того, в конструкции танка планировалось применить дизельный двигатель, который сейчас применяется в «Арматах».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре The National Interest опубликовало статью, в которой утверждалось, что Т-95 мог сделать всю бронетехнику НАТО неконкурентоспособной.

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