Маунтин-Вью, США, , 23:24 — REGNUM В ближайшее время видеосервис YouTube начнёт по умолчанию показывать ролики в пониженном качестве. Об этом 24 марта сообщило агентство Bloomberg.

Представители компании сообщили журналистам, что все видео будут запускаться в SD-качестве, однако если пользователи захотят, они смогут перключиться на HD — разрешение. Таким образом компания хочет внести свой вклад в уменьшение объёмов интернет-трафика для снижения нагрузки на сеть.

Ранее подобное решение приняло руководство компании Netflix. Стоит отметить, что в отличие от YouTube потоковый сервис снизил качество видео только для пользователей из ЕС.

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