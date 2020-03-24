Пекин, 24 марта 2020, 19:53 — REGNUM Китай возобновляет работу по развертыванию сетей мобильной связи нового поколения 5G и усиливает поддержку телекоммуникационных операторов, сообщает 24 марта Синьхуа со ссылкой на данные министерства промышленности и информатизации КНР
Ведомство потребовало от предприятий IT-сектора оптимизировать рабочую процедуру в звеньях закупки оборудования, исследования, проектирования и строительства.
Напомним, что связь поколения 5G отличается высокой пропускной способностью, благодаря которой сигнал практически не задерживается. Для скорейшего перехода на новые сети в стране принимаются меры по стимулированию с помощью новых потребительских моделей.