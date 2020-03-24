Москва, , 17:27 — REGNUM В одной из мотострелковых бригад армейского корпуса Северного флота тестируют аэросани-амфибию «Патруль», сообщает 24 марта «Военно-промышленный курьер».

По информации портала, «Патруль» уже испытан на глубоком снегу и при низких температурах. Теперь готовится его испытание в условиях весеннего половодья.

Новый образец техники должен хорошо справляться со сложным рельефом и суровыми погодными условиями Арктики.

По итогам испытаний военные передадут разработчикам аэроглиссера свои предложения и пожелания для доработки машины перед началом серийного выпуска.

На данный момент известно, что аэроглиссер-амфибия «Патруль», предназначенный для перевозки шести человек, по льду и снегу развивает скорость до 130 км/час. По воде он двигается со скоростью 60 км/час. Кроме того, аппрата продемонстрировал способность преодолевать подъёмы под углом до 30 градусов.

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