Маунтин-Вью, США, , 13:53 — REGNUM Жалобы пользователей о несанкционированном удалении сообщений из официального приложения Google Messages уже более года остаются без решения со стороны разработчиков. Об этом сообщило сетевое издание 9To5Google со ссылкой на форумы поддержки пользователей.

Google Messages является приложением для обмена сообщениями между пользователями смартфонов с операционной системой Android.

По данным издания, жалобы пользователей начали появляться в январе 2019 года. Жалобы касаются искажений текста сообщений, некорректно помеченных сообщения от некоторых контактов, «выпаданий» приложения и даже удаления всех сообщений.

Отмечается, что решение проблемы пока не найдено. Единственно, как могут наладить обмен сообщениями между собой пользователи, это перейти на совсем другое приложение. Проблема, по данным ресурса, наблюдается на смартфонах от большинства основных производителей: Google, Huawei, Motorola, HTC, LG и Samsung.