Купертино, США, , 13:08 — REGNUM Ключевое отличие широкоугольной камеры планируемого к выпуску iPhone 12 Pro Max назвал известный интернет-аналитик Минг-Чи Куо. Его данные приводит сетевое издание GSMArena.

По словам Куо, камера флагмана Apple получит абсолютно новую технологию стабилизации изображения. Компания применит стабилизацию со сдвигом датчика. Это позволит обеспечить стабилизацию изображения при использовании ультраширокой линзы. Также сообщается, что новый модуль может получить функцию ночной съемки.

Аналитик уточняет, что новая технология стабилизации скорее всего не будет применена в младшей версии iPhone 12 Pro. Но в следующей модели iPhone 13 Pro, которая должна выйти осенью 2021 года, такая технология уже будет присутствовать.

Напомним, появление смартфонов линейки iPhone 12 в продаже планировалось в сентябре 2020 года. Пока что официальных уведомлений о переносе начала продаж этих телефонов из-за перебоев с производством комплектующих, вызванных эпидемией коронавируса, со стороны компании Apple не поступало.