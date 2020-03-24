Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Исследовательская служба Конгресса США 21 марта 2020 года опубликовала доклад под названием «Структура военно-морских сил и планы судостроения: справочная информация и вопросы для Конгресса». В данном документе ставятся под сомнение амбициозные планы ВМС США по достижению численности флота в 355 кораблей. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Цель достичь такой численности флота была поставлена администрацией президента Дональда Трампа в декабре 2017 года. На выполнение этой задачи отведено десять лет. В докладе Исследовательской службы Конгресса США приводятся цифры, которые подтверждают вывод о недостижимости поставленной цели в 355 кораблей в течение 10 лет.

В частности, в долларовом выражении ВМС США запрашивают в общей сложности около 19,9 миллиарда для своего судостроительного счета на 2021 финансовый год. Это примерно на 3,9 миллиарда долларов меньше (на 16,3%), чем ВМС США запросили на эти цели на 2020 финансовый год. Эта сумма примерно на 4,1 миллиарда меньше (на 17%), чем Конгресс выделил на судостроительный счёт на 2020 финансовый год.

В документе отмечается, что ВМС США заявляют о пятилетнем плане судостроения на 2021−2025 финансовые годы, включающем 44 корабля. Однако эта цифра также включает корабли-амфибии LPD-31 и LHA, которые Конгресс закупил в 2020 финансовом году. За исключением этих двух кораблей, пятилетний план судостроения военно-морского флота США на 2021−2025 финансовые годы включает 42 новых корабля, что на 13 меньше, чем 55, которые были включены в пятилетний план на 2020−2024 годы.