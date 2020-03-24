Сувон, Южная Корея, , 12:29 — REGNUM Новые миниатюрные контроллеры для управления питанием беспроводных наушников TWS, собранные на универсальных интегральных схемах PMIC, представила корейская компания Samsung. Пресс-релиз об этом она разместила 24 марта на собственном официальном новостном ресурсе.

Компания выпустила два контроллера. Первый контроллер назван MUA01. Он предназначен для управления зарядом наушников, помещенных в футляр. Второй — MUB01, предназначен для управления питанием каждого наушника по отдельности.

В пресс-релизе компании указано, что контроллеры состоят из десятка дискретных элементов, включенных в состав специально разработанных интегральных схем PMIC. Ранее такой набор элементов размещали на монтажной плате, что занимало вдвое больше места в наушниках.

Теперь же освободилось драгоценное место, которое можно использовать для размещения аккумулятора большей емкости. Новое решение позволило продлить срок автономной работы наушников и дополнительно уменьшить их размеры.

Samsung сообщает, что производство новых контроллеров организовано в промышленных масштабах, а недавно анонсированный комплект фирменных беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds + TWS уже содержит новые миниатюрные контроллеры питания.