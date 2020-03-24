Шэньчжэнь, Китай, , 12:05 — REGNUM Фирменный графический интерфейс EMUI 10 установили владельцы смартфонов Huawei на более чем 100 млн устройств по всему миру. Об этом 23 марта сообщило сетевое издание GizChina со ссылкой на заявление руководства компании.

Оболочка представлена лишь в сентябре 2019 года, но уже получила настолько широкое распространение. Она построена на основе платформы Android 10. С осени разработчики адаптировали интерфейс для различных смартфонов компании, и сейчас EMUI 10 доступен для 33 моделей китайского производителя.

Huawei традиционно оснащает свой фирменный интерфейс расширенным по сравнению с базовым Android функционалом. Как сообщает издание, EMUI 10 обеспечивает одновременную работу сразу на двух устройствах Huawei, например, на смартфоне и ноутбуке. Используя мышь и клавиатуру можно управлять обоими устройствами и легко переносить файлы с экрана одного гаджета на другой.

Уточняется, что разработчики Huawei продолжают разработку версий оболочки EMUI 10 для других смартфонов компании.