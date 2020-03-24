Купертино, США, , 11:42 — REGNUM Массовое производство условно «бюджетного» смартфона iPhone 9 запустила компания Apple. Об этом сообщило сетевое издание 3DNews со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, полученным от своих источников, телефон получит дисплей с диагональю 4,7 дюйма, процессор A13 Bionic и оперативную память объемом 3 Гбайт. Сообщается, что в серии будет выпущена версия iPhone 9 Plus с увеличенным до 5,5 дюймов экраном.

Как уточняют источники издания, флеш-накопители будут доступны пользователям в двух вариантах — на 64 Гбайт 128 Гбайт. А для авторизации пользователей будет применена технология Touch ID.

Сроки появления смартфона в продаже не уточняются. Зато источники сообщают, что отпускная цена устройства не превысит 400 долл. США. Известно, что ранее новый смартфон носил рабочее название iPhone SE 2.