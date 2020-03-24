Купертино, США, , 11:28 — REGNUM Подробностями о новых функциях операционной системы iOS 14 для смартфонов Apple поделились пользователи. Информацию об этом опубликовало сетевое издание iXBT со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, в операционной системе появится новый режим дополненной реальности. Его особенности не уточняются.

Другой функцией, о которой сообщается больше подробностей, станут напоминания на основе определения местоположения. Смартфон сможет направлять уведомления родителям, если ребенок не доберется до определенного места в назначенное время. Уведомления можно настроить и на случай, когда хозяин смартфона покидает определенное место.

Также сообщается о возможности приложения Apple Maps отображать на экране больше необходимой пользователям информации. Сейчас карты показывают лишь адрес, телефон, фотографии места и связанные с ним события.

Издание сообщает, что в новом рабочем столе iOS 14 появится новый раздел, позволяющий пользователям видеть все установленные приложения в виде списка. Информация о рабочем столе в стиле Android уже появлялась ранее.

Напомним, новой iOS 14 планируется оснастить смартфоны линейки iPhone 12. Планировалось, что в продажу новые смартфоны поступят в сентябре 2020 года. Но из-за перебоев с производством комплектующих на фабрике Foxconn, вызванных эпидемией коронавируса, сроки могут сдвинуться на более поздние.