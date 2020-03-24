Пекин, , 09:02 — REGNUM Шестая группа спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-30» успешно доставлена на орбиту китайской ракетой-носителем «Чанчжэн-2-Си». Об этом сообщает 24 марта агентство Xinhua.

Носитель стартовал с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны в 11:43 по местному времени (06:43 мск). Спутники успешно выведены в околоземное пространство, их количество не указано.

Космические аппараты предназначены для изучения электромагнитного поля Земли и технических испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, первый китайский спутник дистанционного зондирования из серии «Яогань» был запущен на орбиту в 2006 году.

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