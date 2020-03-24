Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Microsoft предупредила всех пользователей Windows о том, что в операционной системе были обнаружены две критические уязвимости в системе безопасности. Об этом 24 марта сообщил портал Engadget.

В компании отметили, что хакеры активно используют эти две уязвимости для того, чтобы получить полный контроль над компьютерами под управлениями всех версий Windows.

Отмечается, что «бреши» обнаружены в библиотеке Windows Adobe. Злоумышленники добиваются желаемого в случаях, если пользователи не только открывают инфицированные документы, но и просматривают их на панели предварительного просмотра.

Названные угрозы относятся к уязвимостям нулевого дня (у разработчиков было 0 дней на исправление дефекта). Ожидается, что первые патчи, устраняющие их, Microsoft выпустит только 14 апреля 2020 года. Компания на своём сайте опубликовала информацию о том, как можно снизить риски взлома компьютеров.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что одна из ошибок Microsoft при разработке очередного обновления Windows 10 лишила операционную систему встроеного антивируса Windows Defender. Предполагается, что ошибку принесло с собой обновление, вышедшее в марте 2020 года.

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