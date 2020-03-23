Купертино, США, , 15:53 — REGNUM Компания Apple сняла ограничения на покупку своих продуктов с официального сайта, введенные из-за прогнозируемого дефицита гаджетов по причине перебоев в поставках, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает сетевое издание MacRumors.

Ресурс первым обратил внимание, что компания убрала ограничения на покупку смартфонов iPhone, планшетов iPad и ноутбуков MacBook Air. Теперь клиенты вновь смогут приобрести любое количество устройств Apple. Правда это ограничение пока не снято для покупок устройств потребителями на территории Китая.

Действовавшие всего лишь в течение недели ограничения устанавливали предел количества устройств, которые могли приобрести клиенты через сайт Apple. Максимально можно было приобрести от двух до пяти устройств, в зависимости от приобретаемой модели.