Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Американское издание The National Interest опубликовало статью под названием «Российский танк Т-80: одна гигантская ошибка или настоящий убийца?». В данной публикации предпринята попытка принизить боевой потенциал нашего газотурбинного танка Т-80.

Основной отличительной чертой данной боевой машины является наличие многотопливного газотурбинного двигателя. В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней. Однако американский журнал отмечает: «Если только они смогут поддерживать свои линии снабжения и умудрятся не израсходовать топливо».

Действительно, газотурбинный двигатель расходует больше топлива, чем дизельный. Это факт. Однако в модернизированной версии Т-80БВМ, которая уже поступает в российскую армию, реализован так называемый режим «малого газа», значительно снижающий расход топлива 1250-сильного двигателя.

Кроме того, модернизированный танк оснащён комплексом динамической защиты «Реликт», новой системой управления огнём «Сосна-У». Танковая пушка может использовать различные боеприпасы, среди которых снаряды с сердечником из обедненного урана, а также управляемые ракеты. Об этом пишет «Российская газета» в ответ на публикацию в The National Interest.

ИА REGNUM ранее сообщало, что российские модернизированные танки Т-80БВМ идеально подходят для условий Крайнего Севера. Они легко заводятся при низких температурах, могут плавно трогаться с места, не зарываясь в снег.