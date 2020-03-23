Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Марсоход Curiosity американского аэрокосмического агентства NASA прислал целую серию новых селфи. Всего было на Землю было передано 86 фотографий, которые объединили для создания 360-градусной панорамы. Во время съёмки в конце февраля камера марсохода находилась примерно на 3,4 метра от вершины холма, на который ему удалось взобраться. Видео размещено NASA на YouTube-канале.

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Ровер забрался на холм в центре кратера Гейл. Чтобы преодолеть эту сложную, скалистую местность ему потребовалось три заезда. Во время второго угол наклона Curiosity достиг рекордного для него 31°. Таким образом марсоход немного не достиг рекордного наклона Opportunity, установленного в 2016 году — 32°.

Curiosity достиг вершины склона 6 марта — на 2696-й марсианский день миссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, марсоход американского аэрокосмического агентства NASA Curiosity был доставлен на поверхность Марса в рамках миссии Mars Science Laboratory в августе 2012 года. К началу 2020 года он преодолел более 20 км, продолжая сбор и обработку научной информации. В конце января марсоход перестал двигаться из-за сбоя в работе компьютерной системы. Специалисты NASA установили, что сбой произошёл в системе, отвечающей за позиционирование марсохода в пространстве.

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