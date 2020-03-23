Редмонд, США, , 15:10 — REGNUM Упоминание о модульной операционной системе Windows Core появилось в базе данных пакета тестирования аппаратного обеспечения Geekbench. Об этом сообщили пользователи портала MSPoweruser.

В материале указывается о появлении в тестовом пакете виртуальной машины, работающей под Windows Core 64bit. Отмечается, что само тестирование с применением этой виртуальной машины не может сказать о новой системе ничего, кроме подтверждения ее существования.

Со стороны Microsoft официальных подтверждений работы над Windows Core нет, но в инсайдерской среде это уже не первая утечка о существовании системы. Как предполагается, операционная система Windows Core будет предназначена для работы на ноутбуках, двухэкранных системах, голографических шлемах. Не исключается и появление смартфонов на ее основе.

Пользователи MSPoweruser предполагают, что первая сборка Windows Core может выйти уже до конца 2020 года. Вероятно, ей может стать Windows 10Х, которую анонсировала Microsoft.