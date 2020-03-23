Маунтин-Вью, США, , 14:35 — REGNUM Новые возможности операционной системы Android 11, касающиеся расширения функций жестов и прикосновений, протестировали участники сообщества мобильных разработчиков. Описание новых функций с демонстрационными видеороликами разработчики выложили на портале XDA Developers.

Специалисты изучили возможности смартфонов Pixel 3 XL, Pixel 4, и Pixel 4 XL, с установленной версией операционной системы Android 11 Developer Preview 2. Новый набор жестов, по данным разработчиков, называется Columbus.

Как выяснили разработчики, двойное постукивание по задней панели смартфона позволит запустить одну из двух функций устройства: снятие скриншота или отображение списка недавних приложений. Вариант срабатывания зависит от положения смартфона. Также пользователи могут перенастроить функции, которые активируются таким жестом.

Исследователи сообщают, что новому набору жестов Columbus не потребуется выпуска новых гаджетов с дополнительным аппаратным обеспечением для использования жестов. Достаточно будет применения имеющихся сейчас в большинстве устройств акселерометра и гироскопа.