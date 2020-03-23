Купертино, США, , 14:16 — REGNUM Нарушение работы модема вызвало очередное обновление операционной системы iOS 13 в iPhone и iPadOS в iPad. Об этом сообщило сетевое издание MacRumors.

Как уточняет издание, Apple признала неисправность режима модема и сообщила, что займется ее исправлением. Компания не знает о частоте появления ошибки, из-за малой востребованности функции у пользователей гаджетов Apple.

Однако компания уведомила сервисные центры о возможных обращениях клиентов с жалобами на работоспособность гаджетов в режиме модемов.

На сегодня компания предлагает пока единственный способ временно восстановить работоспособность функции. Для этого требуется выключить и затем вновь включить ее в настройках мобильных устройств.