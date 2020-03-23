Шэньчжэнь, Китай, , 13:33 — REGNUM Тестирование технических характеристик трех мобильных процессоров Kirin 820 5G и Kirin 980 производства Huawei, а также Snapdragon 855 от Qualcomm выполнили китайские специалисты. Результаты опубликованы в микроблоге китайского сервиса Weibo.

До проведенного исследования наиболее производительным мобильным процессором являлся Snapdragon 855. Kirin 980 был самым мощным в линейке процессоров Huawei.

Тестирование систем было проведено в специализированном приложении Geekbench. Новый Kirin 820 5G, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу, показал лучшие результаты среди всех участников. В однопоточном режиме он набрал 3490 баллов, при 3360 баллах у собрата по Huawei и 3450 баллах у Qualcomm.

В многопоточном режиме при использовании всех ядер Kirin 820 5G получил 11 200 баллов, что сопоставимо с флагманским Snapdragon 855 и на 1000 баллов больше, чем у процессора Kirin 980.

Как уточняет источник, разместивший графики с результатами тестов, система Kirin 820 получила новые процессоры: нейронный и графический.