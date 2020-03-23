Редмонд, США, , 12:57 — REGNUM Встроенного антивируса Windows Defender лишились пользователи операционной системы Windows 10 после установки очередного обновления системы от Microsoft. Об этом 23 марта сообщило интернет-издание iXBT.

По данным издания, пользователи начали массово жаловаться на ошибку Items Skipped During Scan («элементы, пропущенные во время сканирования»), появившуюся после обновления операционной системы и возникающую на экранах при любых вариантах проверки. Какие элементы пропускаются в ходе сканирования, и ищет ли вообще какие-нибудь угрозы Windows Defender, не ясно. Официальных комментариев компании на сайтах поддержки пока нет.

Издание отмечает, что проблема наблюдается только в операционных системах Windows 10 и не проявляется ни на каких других системах. Как предполагает iXBT, ошибка возникла после установки одного из мартовских обновлений операционной системы или самого антивируса.